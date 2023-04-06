"اقتربت من الحسم".. اعلان مباريات مجموعتي الدرجة الأولى المؤهلة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن مباريات الجولة 19 لمنافسات المجموعتين الأولى والثانية لدوري الدرجة الأولى المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز والتي اقتربت من مراحل الحسم.

وتنطلق منافسات المجموعة الاولى يوم الاحد المقبل بإقامة خمس مباريات، إذ يلاقي فريق ميسان على ملعبه فريق نادي البحري، وامانة بغداد يضيف سامراء، ومصافي الجنوب يضيف الاتصالات بملعبه في البصرة، ويحل بيشمركة س ضيفاً على الدفاع المدني، ويضيف فريق الصناعات الكهربائية فريق نادي الرمادي.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية يوم الاثنين المقبل باقامة ست مواجهات يستهلها لقاء الجولان والسماوة على ملعب الأول، والحسين يواجه الكوفة على ملعبه، وديالى يضيف فريق المصافي، والمرور يحل ضيفا على الصليخ، والميناء يضيف الشرقاط بملعبه، والناصرية يلاقي عفك بملعبه .

ويتصدر فريق نادي امانة بغداد ترتيب المجموعة الاولى بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 29، بينما يتصدر فريق نادي الميناء ترتيب المجموعة الثانية برصيد 34 .