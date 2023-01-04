اقتحمت التصنيف العالمي.. الطفلة "أثمار" تحقق انجازاً تاريخياً لكرة الطاولة

شفق نيوز/ تمكنت اللاعبة العراقية بكرة الطاولة، اثماد عقيل جبار، اليوم الأربعاء، من اقتحام التصنيف العالمي بقوة في جدول التصنيف السنوي، فيما أوضح والدها أن اتحاد الكرة وعد بتكريمها وإدخالها بطولات عالمية.

وقال المدرب العراقي لكرة الطاولة عقيل جبار، لوكالة شفق نيوز، ان "ابنته اللاعبة (اثمار) تمكنت من اقتحام التصنيف العالمي واحتلال المركز (14) على مستوى العالم في التصنيف السنوي الصادر عن اتحاد كرة الطاولة العالمي في فئة دون 11 سنة"، لافتا إلى أن "هذا الإنجاز يعتبر الأول بتاريخ الرياضة العراقية بكافة مجالات التصنيف لكرة الطاولة".

واضاف جبار، ان "اثمار استطاعت الحصول على المركز الاول عراقيا لمدة عامين متتالين في عامي 2021 و2022، فضلا عن تحقيق المركز الثالث والثاني في بطولتين آسيويتين خلال العام الماضي اقيمتا في الأردن"

وأشار جبار، إلى ان"اتحاد كرة الطاولة العراقي وعد بتكريم يليق بإنجاز اثمار العالمي، فيما وعد بإدخالها بطولات دولية مقبلة ضمن فئتها للمساهمة بدخولها لفئة العشرة العالمية الأولى (التوب) ".