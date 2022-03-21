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اقبال والحمادي ومزهر يلتحقون بوفد المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-21T05:17:16+0000
اقبال والحمادي ومزهر يلتحقون بوفد المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، التحاق ثلاثة لاعبين بوفد المنتخب الوطني للعب في موقعة الامارات الخميس المقبل.

وقال في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللاعبين (زيدان إقبال وعلي الحمادي) التحقا بوفدِ المنتخبِ الوطني بعد وصولهما في ساعةٍ متأخرةٍ أمس، ومن المؤمل مباشرة تدريباتهما مع المنتخبِ الوطني.

على صعيدٍ متصلٍ، استدعى الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطني اللاعب (محمد مزهر) بدلاً من اللاعب (حسن داخل) الذي اعتذرَ عن مواصلةِ تواجده مع المنتخبِ الوطني بسبب ظرفٍ عائلي خاص.

وامس الاحد، أعلن الاتحاد العراقي المركزي  لكرة القدم، عن معاودة المنتخب الوطني تدريباته قبل مواجهة الإمارات الخميس المقبل، مشيراً إلى توجهه الى السعودية الثلاثاء المقبل بحال انجاز تأشيرات الدخول "الفيز".

واشتركَ في التدريبات، "23  لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر ، أحمد ابراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، حسن رائد، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، مناف يونس، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، بشار رسن، أيمن حسين، علي فائز، علاء عباس، أحمد فرحان".

 

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