اقامة معسكر بالمكسيك لإعداد المنتخب العراقي قبل مواجهة الملحق العالمي

شفق نيوز - بغداد

أكد مدير المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم يوسف فعل، يوم الأحد، أن المنتخب الوطني سيقيم معسكراً تدريبياً في المكسيك خلال شهر آذار/ مارس المقبل وقبل اللقاء المرتقب في الملحق العالمي، ضمن تحضيراته لمواجهة الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وقال فعل لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب العراقي سيدخل معسكراً تدريبياً في المكسيك يمتد لثمانية أيام استعداداً للمباراة المصيرية في الملحق العالمي، مبيناً أن هذا القرار جاء بعد اتفاقه مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، خلال اجتماعهما الأخير الذي عقد في بغداد عقب عودة المدرب أرنولد من إجازته الأخيرة.

ويوم الخميس الماضي عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال اجتماعاً، موسعاً مع مدرب المنتخب الوطني غراهام ارنولد، لبحث تحضيرات المنتخب للمرحلة المقبلة والاستحقاق الأهم في مشواره نحو كأس العالم.

وأضاف فعل ان الاتحاد العراقي يسعى لتأمين مباراة ودية يخوضها المنتخب قبل مباراة الملحق الحاسمة، مشيراً الى ان المدرب أرنولد سيعتمد على التشكيلة الأهم التي ستمثل الكرة العراقية في هذه المواجهة المصيرية.

واوضح، ان ارنولد شدد على ضرورة اقامة المعسكر في المكسيك من أجل تعويد اللاعبين على الأجواء والتأقلم مع ظروف لم يعتادوا عليها سابقاً، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل قيادة المنتخب العراقي الى نهائيات كأس العالم 2026، وإسعاد الجماهير العراقية التي تترقب التأهل بشغف كبير .

و سيحتضن ملعب "بي بي في ايه" في مونتيري المكسيكية مواجهة بوليفيا وسورينام في قبل النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة العراق .

وستقام مباراة قبل النهائي في 26 آذار/مارس الماضي ويخوض العراق المباراة النهائية في الأول من نيسان بنفس الملعب في الساعة السادسة صباحا بتوقيت بغداد.