اقامة بطولتين للتنس للبنين والبنات في بغداد ودهوك

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي، يوم السبت، اقامة بطولتي لفئة 16 عاماً للبنين والبنات، ضمن خطط الاتحاد الهادفة الى تطوير الفئات العمرية، وبناء قاعدة رصينة للعبة في العراق.

وقال العكيلي لوكالة شفق نيوز، ان بطولة فئة 16 عاماً بنين ستنطلق على ملاعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، فيما ستقام بطولة فئة 16 عاما بنات على ملاعب تنس مدينة دهوك، وذلك للفترة من 13 ولغاية 15 من شهر شباط/ الجاري.

وأضاف أن، اقامة هاتين البطولتين تأتي في اطار البرنامج الفني للاتحاد، الذي يركز على اكتشاف المواهب الواعدة، وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات، ومنحهم فرصة الاحتكاك التنافسي في أجواء منظمة، بما يسهم في اعدادهم لتمثيل المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

واكد العكيلي أن الاتحاد العراقي للتنس يولي اهتماماً كبيراً بالفئات العمرية، و برياضة التنس النسوية، ايماناً منه بأهمية الاستثمار في القاعدة لبناء مستقبل مشرق للعبة على المستويين المحلي والدولي.