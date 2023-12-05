اقالة "رعد حمودي" من رئاسة اللجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ أقال أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة رعد حمودي، في اجتماع عقد في مقر الاولمبية العراقية ببغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن نصاب اجتماع أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، كان مكتملاً بحضور 32 عضوا من الجمعية العامة من أصل 36 ليبدأ الاجتماع فعلياً، وبعد انسحاب لعدد من الأعضاء بقى 28 عضواً وهو مكتمل النصاب.

وأضاف، شكلت الجمعية العامة لجنة ثلاثية لادارة الاجتماع برئاسة خالد كبيان وعضوية ظافر عبد الأمير وحسين علي حسين، مشيراً إلى أنه بدأ التصويت السري لإقالة رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، لتتم الاقالة بعد تصويت رسمي، وإعادة العد والفرز للمصوتين على إقالة رعد حمودي بمجموع 25 صوتاً من أصل 28.

وتابع، تم خلال الاجتماع المصادقة على تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة موازنة اللجنة الاولمبية للسنوات الثلاث المقبلة وتتألف من: النائب الثاني سمير الموسوي و عبد السلام خلف و تحسين علي حسون.

وشهد الاجتماع غياب النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية عقيل مفتن وأرسل مندوباً عنه بالاجتماع، القرار اتخذه من موقف أخلاقي تجاه حمودي حيث لا يريد له أن يرى خروجه من منصبه بهذه الطريقة.النائب الثالث لرئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد المبارزة زياد حسن، ورئيس اتحاد القوس والسهم سعد المشهداني عن اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبي وممثلة العنصر الرياضي النسوي رند سعد عن اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد الدراجات علي حميد عن اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية.