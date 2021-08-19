سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-19T19:06:49+0000
اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

شفق نيوز / يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في قيصري التركية أمام فريق نادي اغري سبورت (درجة ثالثة ) يوم السبت المقبل.

وقال المدير الإداري للفريق باسل كوركيس، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض مباراته الودية الثانية يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من هذا الشهر أمام قيصري سبورت (درجة ممتازة)".

وأضاف كوركيس، أن "المنتخب يواصل تدريباته ضمن معسكره التدريبي في قيصري تحت إشراف ادفوكات".

وأوضح أن "المباراتين فرصة للتعرف على مستويات اللاعبين بشكل تفصيلي ادق والوقوف على نشكيلة المنتخب".

وأشار إلى أن "المنتخب سيعود إلى بغداد نهاية الشهر الحالي ثم يتوجه الى العاصمة الكورية الجنوبية سيول ليواجه المنتخب الكوري في الثاني من ايلول المقبل".

related

المنتخب العراقي.. ادفوكات يضع ملاحظاته والتحاق لاعبين جدد بمعسكر قيصري التركي (صور)

Date: 2021-08-16 05:07:55
المنتخب العراقي.. ادفوكات يضع ملاحظاته والتحاق لاعبين جدد بمعسكر قيصري التركي (صور)

بالصور.. المنتخب العراقي يصل قيصري التركية

Date: 2021-08-16 16:30:28
بالصور.. المنتخب العراقي يصل قيصري التركية

المنتخب العراقي يلاعب أندية إسبانية بدءاً من الأحد المقبل

Date: 2021-08-06 09:53:57
المنتخب العراقي يلاعب أندية إسبانية بدءاً من الأحد المقبل

مدرب منتخب شباب العراق يدعو 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات

Date: 2021-05-10 05:38:53
مدرب منتخب شباب العراق يدعو 70 لاعباََ للانخراط في التدريبات

شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

Date: 2021-07-12 19:10:48
شنيشل ينصح التطبيعية بـ"الأجنبي": لم أُفاتح رسمياً بتدريب المنتخب العراقي

قبل الدخول بمعترك المنامة الآسيوي.. العراق يختتم معسكر البصرة بلقاء النيبال تجريبياً

Date: 2021-05-28 11:39:08
قبل الدخول بمعترك المنامة الآسيوي.. العراق يختتم معسكر البصرة بلقاء النيبال تجريبياً

المنتخب العراقي ينهي الشوط الأول متأخرا بهدف أمام اوزبكستان

Date: 2020-11-17 14:59:21
المنتخب العراقي ينهي الشوط الأول متأخرا بهدف أمام اوزبكستان

المنتخب العراقي يخوض تدريباته على ملعب الشعب اليوم ويسافر إلى إسبانيا غداً

Date: 2021-08-07 12:11:27
المنتخب العراقي يخوض تدريباته على ملعب الشعب اليوم ويسافر إلى إسبانيا غداً