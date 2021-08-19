اغري وقيصري يجهزان المنتخب العراقي في وديتين قبل لقاء كوريا الجنوبية

شفق نيوز / يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ضمن معسكره التدريبي المقام في قيصري التركية أمام فريق نادي اغري سبورت (درجة ثالثة ) يوم السبت المقبل.

وقال المدير الإداري للفريق باسل كوركيس، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب سيخوض مباراته الودية الثانية يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من هذا الشهر أمام قيصري سبورت (درجة ممتازة)".

وأضاف كوركيس، أن "المنتخب يواصل تدريباته ضمن معسكره التدريبي في قيصري تحت إشراف ادفوكات".

وأوضح أن "المباراتين فرصة للتعرف على مستويات اللاعبين بشكل تفصيلي ادق والوقوف على نشكيلة المنتخب".

وأشار إلى أن "المنتخب سيعود إلى بغداد نهاية الشهر الحالي ثم يتوجه الى العاصمة الكورية الجنوبية سيول ليواجه المنتخب الكوري في الثاني من ايلول المقبل".