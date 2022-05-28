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اعمال شغب تؤجل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-28T19:13:28+0000
اعمال شغب تؤجل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

شفق نيوز/ تأخرت انطلاقة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد على ملعب "دو فرانس".

وكان من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بين ليفربول وريال مدريد، مساء السبت على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية "باريس" في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

لكن الفوضى الجماهيرية الخاصة بأنصار ليفربول، وصعوبة الوصول الكثير منهم لملعب المباراة، تسببت في  تأخيرها لمدة 30 دقيقة، بحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا".

يذكر أن ليفربول يسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه، ليحتل وصافة الأكثر تتويجا بالبطولة بالتساوي مع ميلان.

على الجانب الآخر، يحلم ريال مدريد بالابتعاد بصدارة الأكثر تتويجا بالبطولة لو فاز بها، حيث سيصبح هذا اللقب هو رقم 14 للعملاق الملكي.

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