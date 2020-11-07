اعلان نتائج فحص كورونا للاعبي منتخب الشباب العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ يغادر وفد منتخب الشباب لكرة القدم يوم غد الأحد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية يوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري.
وقال مؤيد جودي المدرب المساعد للمنتخب لوكالة شفق نيوز، ان نتائج مسحة كوفيد 19 كانت جيدة ولم تظهر أي حالة اصابة بفيروس كورونا عند اللاعبين.
واضاف ان تجمع اللاعبين سيكون في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وستقلع الطائرة في الساعة الخامسة من فجر يوم الاحد .
وتابع جودي ان المعسكر التدريبي يأتي في إطار استعدادات المنتخب لخوض منافسات النسخة الحادية والأربعين من بطولة كأس اسيا للشباب تحت 19 عاما التي تضيفها العاصمة الأوزبكية "طشقند" بداية العام المقبل بتواجدنا الى جانب منتخبات السعودية حامل اللقب وكوريا الجنوبية الوصيف واليابان وإيران وأندونيسيا وكمبوديا والبحرين وأستراليا وفيتنام ولاوس وقطر واليمن وطاجيكستان وماليزيا وأوزبكستان .