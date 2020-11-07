اعلان نتائج فحص كورونا للاعبي منتخب الشباب العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ يغادر وفد منتخب الشباب لكرة القدم يوم غد الأحد متوجها الى العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر تدريبي يستمر لغاية يوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال مؤيد جودي المدرب المساعد للمنتخب لوكالة شفق نيوز، ان نتائج مسحة كوفيد 19 كانت جيدة ولم تظهر أي حالة اصابة بفيروس كورونا عند اللاعبين.

واضاف ان تجمع اللاعبين سيكون في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وستقلع الطائرة في الساعة الخامسة من فجر يوم الاحد .

وتابع جودي ان المعسكر التدريبي يأتي في إطار استعدادات المنتخب لخوض منافسات النسخة الحادية والأربعين من بطولة كأس اسيا للشباب تحت 19 عاما التي تضيفها العاصمة الأوزبكية "طشقند" بداية العام المقبل بتواجدنا الى جانب منتخبات السعودية حامل اللقب وكوريا الجنوبية الوصيف واليابان وإيران وأندونيسيا وكمبوديا والبحرين وأستراليا وفيتنام ولاوس وقطر واليمن وطاجيكستان وماليزيا وأوزبكستان .