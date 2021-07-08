اعلان نتائج انتخابات اتحادي ميسان وكركوك لكرة القدم

شفق نيوز/ أجريت، صباح يوم الخميس، انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة ميسان، بحضور لجنة الانتخابات من قبل الهيأة التطبيعية، وكذلك ممثلا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (عباس سعدون كاطع) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي لمحافظة ميسان، وفوز (علي عبد الحسين عبد الرضا) بمنصب نائب الرئيس.

وفاز كل من (عبد الرسول نعيمة سعيد وكريم صالح حسين غركان وجاسم حطاب جعفر) بمنصب العضوية.

كما أجريت، في اليوم نفسه، انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم لمحافظة كركوك، وأسفرت عن فوز (هونر جوهر محمد) بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي، و(إياد سعاد) بمنصب نائب الرئيس.

وفاز كل من (عباس رشيد وعماد قادر وسعيد نوري) بمنصب العضوية.