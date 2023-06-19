اعلان قرعة الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات العراقي

شفق نيوز/ سحبت، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرعةُ الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى لكُرة الصالات، التي تنطلق منافساتها في الرابع والعشرين من شهر حزيران الحالي.

وجرى خلال القرعة توزيعُ الفرق المتأهلة الـ 10 بين مجموعتين، ضمت الأولى أندية ( النيل - الموارد المائية - القوة الجوية - الأنبار - المعقل)، في حين ضمت المجموعةُ الثانية أندية ( الدفاع الجوي - المثنى - ميسان - النضال - نينوى)، وتم تحديدُ مباريات المجموعة الأولى في العاصمة بغداد (قاعة نادي الجيش)، والثانية في مدينة كربلاء (قاعة الحكيم).

وترأس المؤتمر الفني نائبُ رئيس لجنة كرة الصالات والشاطئية زياد شامل والعضو هاشم رويض.

وتلعبُ كل مجموعة مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية، ويلعب الثالثُ والرابع مباراة فاصلة لتحديد الفريق الثالث الذي سيتأهل إلى الدوري الممتاز إلى جانب صاحبي المركزين الأول والثاني.