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اعلان تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-09T20:24:23+0000
اعلان تشكيلة المنتخب الفرنسي لمونديال قطر

شفق نيوز/ أعلن ديدييه ديشان مدرب فرنسا، اليوم الأربعاء، تشكيلة مبدئية من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعبا من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018.

في المقابل، شهدت اللائحة الأولية استبعاد حارس المرمى مايك مينيان.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

 

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