اعلان تشكيلة الاولمبي العراقي امام قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 23 سنة

شفق نيوز - بغداد / الدوحة

أعلن مدرب المنتخب الاولمبي عماد محمد، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبي العراق لمواجهة المنتخب القطري اليوم الاحد في الدور نصف نهائي لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً.

وتألفت التشكيلة من كميل سعدي لحراسة المرمى واللاعبون كل من: يوسف الإمام وآدم طالب وعبد الرزاق قاسم وأموري فيصل وعباس فاضل وعلي مخلد وأحمد عايد وسجاد محمد وحيدر عبد الكريم وايمن لؤي .

ويواجه المنتخب العراقي نظيره القطري، اليوم الأحد، على ملعب أسباير 2، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

وتقام المباراة على ملعب اسباير 2 في الدوحة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد.

و تستضيف دولة قطر بطولة كأس الخليج العربي تحت 23 عاماً، خلال الفترة من 4 الى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويدخل المنتخبان المواجهة وهما يبحثان عن تحقيق الانتصار لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.