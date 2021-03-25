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اعلان اسماء فائزين وانسحابات بالجملة من انتخابات الاولمبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-25T10:06:34+0000
اعلان اسماء فائزين وانسحابات بالجملة من انتخابات الاولمبية

شفق نيوز/ فاز حسين علي حسين ونور عامر جاسم في انتخابات الرياضيين الاولمبيين بمجموع الأصوات الستة، في المؤتمر الإنتخابي لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقي والذي يستمر لمدة يومين.

كما فازت، بيداء كيلان وشذى علي وعصماء عبد الحسين وليلى محمد ولينا صباح باللجنة النسوية.

وكان المنسحبون من الصراع الانتخابي مخلص حسن حيدر، كمال عبدو مهدي، صباح الكناني، عقيل عبد الرزاق، ايمان صبيح، رؤى زهير، طارق حسن ارزوقي، ليث حسين.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن رئيس اتحاد الجودو سمير الموسوي حسم امره بعدم المشاركة بالانتخابات

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