اعتماد الحكم الدولي "أكرم مهدي" ضمن النخبة الآسيوية للكرة الشاطئية

شفق نيوز/ اختار الاتحادُ الآسيويّ الحكمَ الدوليّ "أكرم مهدي" ضمن حكام النخبةِ الآسيويّة للعام 2023.

وعبّر الحكم الدوليّ أكرم مهدي عن سعادته باختياره من قبل الاتحاد الآسيويّ ليكون من ضمن حكام النخبةِ لهذا العام، موجهاً الشكرَ للاتحاد العراقيّ ولجنة الحكام ولجنة كرة الصالات والشاطئيّة على دعمهم له.

يشار إلى أن الحكمَ الدوليّ أكرم مهدي نجحَ في قيادةِ مباريات نهائياتِ كأس آسيا للشاطئيّة التي أقيمت في تايلند في شهر آذار الماضي.