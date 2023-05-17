اعتقال 11 لاعب كرة قدم بتهمة التلاعب بنتائج المباريات في هونغ كونغ

شفق نيوز/ قالت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في مدينة هونغ كونغ، إن السلطات اعتقلت 11 لاعب كرة قدم من فريق المدينة بسبب مزاعم بالتلاعب في نتائج مباريات في دوري محلي، بعد تحقيق استمر لمدة عام.

وكانت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) قد اعتقلت أول أمس الإثنين 23 شخصًا إجمالاً، بمن فيهم مدرب، بسبب التلاعب المزعوم بالنتائج في دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية في هونغ كونغ.

وقالت المحققة الرئيسية لدى اللجنة ، كيت شيوك ، في مؤتمر صحفي، إن الجرائم المزعومة تشمل الرشوة التلاعب بنتائج المباريات والمقامرة غير القانونية.

وأضافت أن "هذه العملية هي الأكبر في السنوات الأخيرة التي نفذتها اللجنة ضد التلاعب بنتائج المباريات".

وقالت ICAC إن مجموعة التلاعب في نتائج المباريات كان يشتبه في دفعها لكل لاعب ما يصل إلى حوالي 10000 دولار هونج كونج (1200 دولار أمريكي) لكل لعبة، اعتمادًا على تأثيرها.

وقال شيوك من ICAC: "لا يتعلق الأمر بمدى جودة أدائهم ولكن إلى أي مدى زيفوا (أدائهم) أو إلى أي مدى يمكن أن يساعدوا في التلاعب بالنتائج".

وأضافت أن لاعبي كرة القدم المشتبه بهم إما سيلعبون بشكل سلبي حتى يخسر فريقهم أمام منافس أضعف، أو يسعون لتحقيق نتيجة معينة لا تحظى بشعبية وفي احتمالات عالية.