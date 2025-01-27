اعتقال نجم إنتر بتهمة تهريب المخدرات في بلجيكا

شفق نيوز/ كشفت تقارير وسائل إعلام محلية في بلجيكا، يوم الاثنين، أن نجم روما وإنتر السابق، رادغا ناينغولان، اعتقل من قبل الشرطة كجزء من تحقيق في تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية عبر ميناء أنتويرب.

كما أشارت إلى مداهمة الشرطة حوالي 30 منزلا في منطقة أنتويرب وبروكسل كجزء من العملية.

في حين أعلنت النيابة العامة في بروكسل أن الشرطة الفيدرالية في بروكسل نفذت 30 عملية تفتيش للمنازل، صباح اليوم، في سياق ملف من إدارة الجريمة المنظمة بمكتب المدعي العام في بروكسل، وجرى تفتيش المنازل بشكل رئيسي في مقاطعة أنتويرب وفي بروكسل، ويتعلق التحقيق بوقائع مشتبه بها تتعلق باستيراد الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء أنتويرب، وإعادة توزيعها في بلجيكا.

كما أكدت أنه تم القبض على ناينغولان، إلا أنها أوضحت أنه "نظرا لأن التحقيقات جارية حاليا، وامتثالا لمبدأ افتراض البراءة، فلن يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه الفترة."

بالتزامن أفادت مصادر مطلعة بأن محامي ناينغولان في طريقه إلى دعم موكله، مضيفة أن السيارة الخاصة بلاعب كرة القدم تم سحبها أثناء تفتيش منزله، وفق ما نقلت وكالة "غفا" البلجيكية.

وانضم لاعب الوسط البلجيكي البالغ من العمر "36 عاما" والذي خاض 30 مباراة دولية إلى نادي لوكيرن تيمس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في بلاده، الثلاثاء الماضي.

فيما سجل ناينغولان أول هدف لفريقه، يوم الجمعة، من ركلة ركنية لينقذ فريقه من الخسارة ويقوده إلى التعادل 1-1.

يشار إلى أن ناينغولان، الذي سجل هدفا في بطولة أوروبا 2016، حظي بمسيرة متقلبة شهدت العديد من اللحظات المثيرة للجدل.

كما اعترف علنا بمعاناته من إدمان الكحول والتدخين. ففي عام 2017، تم سحب رخصته بعد قيادته بسرعة تفوق الحد القانوني بأربع مرات.

ثم تصدر نجم فريق العام في الدوري الإيطالي 4 مرات عناوين الأخبار عندما ظهر في بث مباشر على "إنستغرام" ليلة رأس السنة الجديدة وهو يشرب الكحول ويدخن السجائر ويشتم.

كما تم إيقاف لاعب خط الوسط إلى أجل غير مسمى من قبل أنتويرب في عام 2022 بسبب التدخين على مقاعد البدلاء باستخدام سيجارة إلكترونية – بعد أسبوع من اعتقاله مرة أخرى بسبب مخالفات القيادة.