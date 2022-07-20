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اعتقال مدربين اثنين في نادي القوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-20T12:55:45+0000
اعتقال مدربين اثنين في نادي القوة الجوية

شفق نيوز / كشف مصدر في الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية بزعامة سمير كاظم، اليوم الأربعاء، عن اعتقال المدربين جاسم سوادي وحسين علي بعد زيارة الى مقر رئيس الهيئة الثانية للنادي شهاب جاهد بعد إعتراضهما على إلغاء مشاركة فرق الناشئين في نهائيات الدوري الممتاز.

وقال مصدر بمؤقتة سمير كاظم لوكالة شفق نيوز ان "المدربين جاسم سوادي وحسين علي ذهبا للرئيس المؤقت الثاني للنادي شهاب جاهد في مقره في الغزالية بالعاصمة بغداد يستفسرون عن سبب ارسال كتاب لاتحاد الكرة لإلغاء مشاركة فريقهم للناشئين في نهائيات الدوري الممتاز للناشئين المقررة في السليمانية رغم احتمال حصوله للقب الدوري".

وأضاف المصدر أن "المدربين وبعد كلام مباشر مع جاهد تم اعتقالهما ولا نعرف عنهم اي شيء رغم اتصالنا بهم لكن لا يوجد رد".

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدَم قررت إجراءَ نهائيات دوري الناشئين لفرقِ الدوري المُمتاز في السليمانيّة، وسيكون عقدُ المؤتمر الفنيّ للبطولةِ يوم الخميس الموافق (21/7/2022)، وانطلاق المباريات يوم الجمعة الموافق (22/7/2022).

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