اعتقال لاعب كرة قدم حالي بتهمة تهريب 1350 كغم من الكوكايين

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة الإماراتية، يوم الجمعة، على الهولندي كوينسي بروميس، مهاجم سبارتاك موسكو الروسي في مطار آل مكتوم بدبي، ومنعته من السفر مع زملائه إلى روسيا.

واعتقل اللاعب، بناء على طلب من مكتب المدعي العام الهولندي، على خلفية الحكم عليه في هولندا بالسجن لمدة 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كغ من الكوكايين في يناير/كانون الثاني 2020 في أنتويرب.

وبحسب قناة Mash على منصة "تيلغرام" فإن الجانب الهولندي طالب السلطات الإماراتية بتسليم اللاعب، كما أن الجهات الأمنية الإماراتية طلبت المزيد من الوثائق لحل مسألة التسليم، وأمام مكتب المدعي العام الهولندي 48 ساعة للقيام بذلك.

وفي يونيو/حزيران 2023، حكمت محكمة في أمستردام على بروميس بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة تورطه في حادث طعن لأحد أقربائه، واستأنف لاعب كرة القدم هذا القرار في وقت لاحق.

وخاض المهاجم هذا الموسم 21 مباراة مع سبارتاك في جميع البطولات، سجل فيها ثمانية أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

وسبق ولعب بروميس لصالح نادي إشبيلية الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو في شتاء عام 2021 الماضي، ولا زال معه حتى الآن.

وخاض كوينسي بروميس 50 مباراة من قبل مع منتخب هولندا بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 7 أهداف، بخلاف لعبه بمختلف الفئات العمرية مع المنتخب.