اعتقال لاعب جزائري بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" بعد منشور للدفاع عن غزة

شفق نيوز/ أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، لاعب نادي نيس، يوسف عطّال، على سبيل الاحتياط، لاتهامه بـ "الدفاع عن الإرهاب" بعد نشره مقطع فيديو حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد إيقافه رياضياً من قبل فريقه واتحاد الكرة الفرنسيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المدعي العام في مدينة نيس جنوبي فرنسا، نبأ توقيف المدافع الجزائري.

وسارع عطّال (27 عاما) إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، 7 مباريات في 26 من الشهر الماضي.

وفُتح تحقيق بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس.

وأعلن نادي نيس إيقاف عطّال بعد بدء تحقيق قضائي أولي بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"معاداة السامية"، على خلفية نشره مقطع فيديو.

وأوضح النادي في بيان، أنه "اختار معاقبته" قبل العقوبة التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية، "نظرا لطبيعة المنشور وخطورته".

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد لجأ إلى مجلس الأخلاقيات التابع له، للنظر فيما نشره مدافع نادي نيس والمنتخب الجزائري، من "دعوات إلى العنف" في دعمه للفلسطينيين.

وفي بيان صحفي، أدان رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو "دعوات العنف التي أطلقها اللاعب" الجزائري، وقال "إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل".

وكان نادي ماينز الألماني، قد أعلن في الرابع من الشهر الجاري، فسخ تعاقده مع اللاعب الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي، بعد منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد يومين من اعتراض اللاعب على بيان النادي بشأن الواقعة، التي أدت إلى إيقافه لأيام.

وكتب النادي في بيان عبر منصة "إكس"، الجمعة: "أنهينا التعاقد مع أنور الغازي بشكل فوري"، مضيفًا أن الإجراء "ردا على تصريحات اللاعب ومنشوراته على منصات التواصل الاجتماعي".

ورد الغازي (28 عاما) على بيان النادي بمنشور عبر إنستغرام، قال فيه: "قف مع الحق، حتى لو ستقف وحيدا. خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء والمستضعفين في غزة. أوقفوا القتل".

وفتح الادعاء الألماني، تحقيقا حيال منشورات الغازي المتعلقة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة).

وشنت حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، تسبب بمقتل 1200 شخص غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب السلطات الإسرائيلية. واختطفت حماس وفصائل فلسطينية أخرى نحو 240 رهينة في قطاع غزة منذ الهجوم.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا على قطاع غزة أوقع 14854 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، حسب سلطات القطاع الصحية.