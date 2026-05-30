اعتقالات في باريس خلال احتفالات نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

شفق نيوز- باريس

أفادت صحيفة "لو فيغارو"، نقلًا عن مصادر في الشرطة الفرنسية، مساء السبت، بتنفيذ إجراءات أمنية واعتقالات في العاصمة باريس تزامناً مع احتفالات نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت المصادر أنه جرى تنفيذ 20 عملية توقيف أسفرت عن اعتقال 10 أشخاص، إضافة إلى ضبط 24 شعلة نارية ومقذوفتي هاون.

وأضافت أن الشرطة نفذت 1579 عملية تفتيش أسفرت عن تسجيل 64 مخالفة، فيما أوقفت 150 شخصاً حاولوا اقتحام ملعب "بارك دي برانس" بالقوة.

وأشارت إلى أن ما بين 4 و5 آلاف شخص تجمعوا في جادة الشانزليزيه، ضمن أجواء احتفالية رافقتها إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق أجزاء من الجادة وتنظيم حركة التواجد في محيطها.

وتأتي هذه التطورات ضمن تدابير أمنية موسعة اتخذتها السلطات الفرنسية لمواكبة احتفالات التتويج المرتبطة بنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي شهد تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست.