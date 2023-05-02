اعترافات مدرب المصافي تدفع ديالى الى الطعن "محلياً ودولياً" بتأهل الميناء إلى الممتاز

شفق نيوز/ أعلن نادي ديالى الرياضي، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم شكوى للاتحاد العراقي لكرة القدم على خلفية ما وصفها بـ"التلاعب" بنتيجة مباراة الميناء والمصافي والتي حرمته من التأهل الى الدوري الممتاز مع تحريك تظاهرات جماهيرية امام مقر الاتحاد، فيما هدد أيضاً باللجوء إلى الاتحاد الدولي في حال عدم حل الموضوع محلياً.

وقال أمين سر نادي ديالى فراس حمزة لوكالة شفق نيوز إن "هناك اعترافات مدرب المصافي عبر مقطع فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تواطؤ نائب رئيس الهيئة الادارية للمصافي مع نادي الميناء عبر إغراءات مالية وقيامه بالضغط على مدرب المصافي لمنح نتيجة المباراة لنادي الميناء".

وأضاف حمزة أن "نائب رئيس الهيئة الادارية للمصافي وعد لاعبي المصافي باللعب ضمن الدوري الممتاز الموسم المقبل ما يؤكد تلاعب واضح وغير نظيف في منافسات التأهل للدوري الممتاز".

واكد حمزة أن "نادي ديالى سيقدم شكوى رسمية للاتحاد المركزي لكرة القدم وفتح تحقيق حيال خروقات التواطؤ وبيع نتيجة المباراة للميناء، ما حرم ديالى من فرصة تاريخية للتأهل الى دوري الاضواء "الدوري الممتاز".

وبيّن حمزة" اننا ندافع عن حق محافظة بأكملها وماضون باسترجاع حقوقها وانصاف الجهود التي بذلها نادي ديالى ببناء فريق يضاهي ويقارع فرق المؤسسات بامكانياته المحدودة مقارنة بتلك الأندية".

وهدد امين سر نادي ديالى بـ"اللجوء للاتحاد الدولي في حال عدم انصاف ديالى وما تعرض له من مؤامرة تهدد سمعة الكرة العراقية والدوري الممتاز"، مشيراً الى "تنظيم تظاهرات امام مقر الاتحاد المركزي لكرة القدم للمطالبة بانصاف نادي ديالى".

وكان مدرب نادي المصافي علي مجيد كشف في لقاء متلفز عن مؤامرة لبيع مباراة الميناء والمصافي، مبينا ان نائب رئيس النادي دعاه الى منزله وطلب منه خسارة المباراة مع نادي الميناء لمنحه حق التاهل الى الدوري الممتاز، لافتا الى رفضه طلب نائب رئيس النادي من باب الامانة واحترامه للمهنة .

يذكر ان نادي الميناء تأهل للدوري الممتاز بعد الفوز على المصافي 3-0 فيما بقي ديالى في دوري الدرجة الاولى رغم فوزه على الناصرية 3-1.

وتنافس نادي ديالى والميناء للوصول الى الدوري الممتاز للتأهل للحاق بنادي امانة بغداد الذي تأهل سلفاً لدوري النخبة الممتاز.

وخاض ديالى منافسات دوري الدرجة الاولى الى جانب فرق الميناء، الصليخ، عفك ، الحسين، الكوفة، الجولان، الشرقاط ، الناصرية، السماوة، مصافي بغداد، المرور.