اعتراضات اللاعبين: رونالدو ينفعل على الحكم والاخير يكشف ما حصل

شفق نيوز/ ما لا يمكن أن يسمعه المتفرجون على مباراة لكرة القدم هو ما يقوله اللاعبون المعترضون على أحد قرارات حكم المباراة، فاللاعبون يحاولون إخفاء شفاههم من رصد الكاميرات.

غير أن الحكم الهندوراسي هيكتور مارتينيز كشف تفاصيل الحديث بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي في مواجهة بالموسم الماضي فاز فيها "العالمي" بنتيجة 2 - 1.

وقاد الحكم الهندوراسي مباراة في الدوري السعودي كان طرفها النصر وضمك حيث ألغى هدفين سجلهما "الدون" بداعي التسلل.

وقال هيكتور مارتينيز في تصريحات لموقع "ميديوتيمبو": "كريستيانو رونالدو صعب للغاية بسبب مزاجه هو شخص تنافسي مما يجعله يشعر بأن هناك كثيرا من الظلم تجاهه".

وتابع: "لقد ألغينا له هدفين باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد مما تسبب في تأخرهم بالنتيجة"

وهذا آثار غضب رونالدو وقال لي: "هذا الحال دائما بالنسبة لكم تعتقدون دائما أنكم النجوم لكننا لم نحضركم إلى هنا لتكونوا النجوم بل نحن النجوم".

واستطرد: "بعد مراجعة تقنية الفيديو طلبت منه أن يقترب وقلت له: "أنت لاعب رائع لكن ما قلته ليس صحيحا أنا أحترمك كثيرا لكننا هنا للقيام بعملنا مثلك تماما".

ليجيبه رونالدو: "نعم أنت على حق لم تكن هذه الطريقة الصحيحة للتعبير عن نفسي أعتذر".