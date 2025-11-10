اعتذار مفاجئ للماجد ووصول المحترفين إلى الإمارات استعداداً لمواجهة الملحق

شفق نيوز– أبو ظبي

وصل أربعة لاعبين محترفين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني العراقي استعداداً لمواجهة منتخب الإمارات يوم الخميس المقبل، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم، فيما اعتذر اللاعب منتظر الماجد عن الالتحاق لأسباب صحية.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن اللاعبين الأربعة هم: إيمار شير لاعب نادي ساربسبورغ النرويجي، وعلي الحمادي المحترف في لوتون تاون الإنكليزي، وزيد تحسين لاعب باختاكور الأوزبكي، وأمير العماري المحترف في نادي كراكوفيا البولندي، الذي كان أول الواصلين إلى الإمارات.

ومن المقرر أن يكتمل وصول بقية المحترفين بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبما يتناسب مع التزامات اللاعبين مع أنديتهم. إذ يُنتظر أن يصل اليوم الاثنين كل من ريبين سولاقا وزيدان إقبال، على أن تصل غداً الثلاثاء الدفعة الأخيرة من اللاعبين، وهم: ميرخاس دوسكي، وعلي حسين، وماركو فرج، وكيفن يعقوب، الذي شارك مساء أمس الأحد أساسياً مع فريقه آرهوس حتى الدقيقة الـ77 في المباراة التي خسرها فريقه أمام سوندرييسكه بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الدوري الدنماركي، قبل أن يتوجه إلى الإمارات للالتحاق ببعثة المنتخب العراقي.

وفي المقابل، أعلن اللاعب منتظر الماجد، الذي كان مقرراً أن يصل يوم غد الثلاثاء، غيابه عن مباراتي المنتخب الوطني أمام الإمارات بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد ساعات من مشاركته مع فريقه هاماربي السويدي، حيث أسهم في صناعة هدف خلال فوز فريقه بثلاثية نظيفة على إلفسبورغ، في ختام الدوري السويدي الممتاز الذي أنهاه هاماربي في المركز الثاني.

وبحسب الإحصاءات الختامية، شارك منتظر ماجد في 26 مباراة من أصل 30 في الدوري السويدي هذا الموسم، مسجلاً 7 أهداف وصانعاً 5 أخرى، كما تميز بأعلى معدل مراوغة في البطولة بمعدل 3.4 مراوغة في كل مباراة.