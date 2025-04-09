اعتداء جنسي على فتاة وصبي.. بطل عالمي يواجه اتهامات "صادمة"

شفق نيوز/ يواجه بطل العالم السابق في لعبة السنوكر، غرايم دوت، اتهامات بالاعتداء على فتاة وصبي، فيما تقرر، يوم الأربعاء، منعه من المشاركة في بطولة شيفيلد نهاية الأسبوع المقبل، بعد جلسة استماع تمهيدية في المحكمة العليا في غلاسكو بإسكتلندا.

ومن المقرر أن يظهر دوت البالغ من العمر 47 عاما، والذي رفع الكأس الشهيرة في كروسيبل عام 2006، أمام المحكمة العليا في غلاسكو في 11 حزيران/ يونيو المقبل.

وجاء في بيان صادر عن رابطة WPBSA: "أُوقف غرايم دوت عن العمل من قِبل WPBSA بسبب قضية من المقرر أن تُنظر أمام المحكمة العليا في اسكتلندا. وبينما لا تزال إجراءات المحكمة جارية، من غير اللائق أن تُدلي WPBSA بأي تعليق إضافي".

وتشير أوراق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة "ميرور" إلى أن دوت هاجم فتاة في أوائل التسعينيات في منطقة غلاسكو عندما كان عمره يتراوح بين 16 و19 عامًا، وكانت تبلغ من العمر نحو 10 سنوات في ذلك الوقت.

يُتهم لاعب السنوكر أيضًا بالاعتداء على صبي عندما كان في التاسعة من عمره تقريبًا في منطقة لاناركشاير باسكتلندا، وكان دوت يتراوح عمره بين 29 و33 عامًا وقت وقوع الحادثة المزعومة.

أصبح دوت لاعب سنوكر محترفًا عام 1994، ويحتل حاليًا المرتبة 56 عالميًا. وصل إلى نهائي بطولة العالم ثلاث مرات، وفاز بالجائزة الكبرى البالغة 200 ألف جنيه إسترليني عام 2006، وخسر أمام روني أوسوليفان عام 2004 ونيل روبرتسون عام 2010.