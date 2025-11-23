اعتداء جماهيري على فريق الحسين خلال مباراتهم أمام الرمادي (فيديو)

شفق نيوز- الأنبار

تعرض فريق نادي الحسين من بغداد، يوم الأحد، إلى اعتداء من جماهير نادي الرمادي، خلال لقاء الفريقين الذي أُقيم على ملعب الأخير.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجموعة من المشجعين قامت بالاعتداء المباشر على لاعبي الحسين والجهاز الإداري، ما أدى إلى تعرض أحد اللاعبين لطعنة بسكين، إضافة إلى إصابة لاعب آخر لكسر بالأنف، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت خلال المباراة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري الممتاز المقامة اليوم، على ملعب الرمادي وكانت نهاية الشوط الأول بتقدم فريق الحسين بهدف على مضيفه الرمادي.

في المقابل، قال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار اندلع بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريق الرمادي، الأمر الذي اعترض عليه فريق الحسين، ما أدى إلى تطور ذلك ودفع بعض جماهير الرمادي للتدخل والاعتداء على عدد من لاعبي فريق الحسين".