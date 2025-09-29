اعتبر خاسراً.. نادي الطلبة يستغرب "عقوبة الاتحاد" ويتجه لاستئناف القرار

شفق نيوز- بغداد

أبدت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، يوم الاثنين، استغرابها من القرار الصادر من لجنة الانضباط، باعتبار فريق الطلبة خاسراً أمام النفط، مع فرض غرامة مالية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الغريب في القرار الأخير الصادر من لجنة الانضباط، أن لا سند قانوني ينطبق على حالة نادينا والمتمثلة بمشاركة لاعب مسجل باسمه مصطفى محمد معن والاختلاف هو بالرقم فقط وليس بالاسم، وبالتالي اللاعب المذكور مسجل قانوناً في كشوفات الفريق ورسمي في الاتحاد كلاعب لنادي الطلبة وشارك باسمه المسجل في الاتحاد".

وأضافت "علماً لا توجد أي فقرة في لائحة المسابقات بخصوص أرقام اللاعبين، ما يؤكد أنّ القرار الصادر من لجنة الانضباط مجحف بحق نادينا ويحمل بين طياته أجندة تخص من أصدره خصوصاً بعد قيام مسؤول لجنة الانضباط علي والي، بالتصريح إلى وسائل الإعلام وإعلام العقوبة قبل إصدارها رسمياً وإرسالها إلى النادي، الذي لم يستلم حتى لحظة إصدار هذا البيان أي إخطار بالعقوبة".

ورأت الهيئة أن "هذا يدل على عدم مهنية واضحة تستدعي محاسبته قانوناً وهو ما سيشرع به النادي في الأيام المقبلة، وأن لجان الاتحاد تقف الآن على المحك لاثبات مهنيتها واستقلالية قرارها كون ذلك يعد جزءاً أساسياً لنجاح مسابقة الدوري، وبدونها لا نجد داعياً للحديث عنها".

وخلصت الهيئة الادارية لنادي الطلبة إلى القول إنها "ستقدم طعناً بالقرار وتميزه في الاتحاد بغية عدم تضييع الحقوق وإصدار قرارات غير عادلة".