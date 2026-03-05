اعتبار الجولان والحسين خاسرين.. لجنة الانضباط تصدر مجموعة عقوبات وقرارات جديدة

شفق نيوز- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، جملة من العقوبات والقرارات بعد مناقشة تقارير مباريات وشكاوى رسمية في مسابقات الفئات العمرية.

ففي دوري كرة القدم تحت 14 عاماً، اعتبرت اللجنة فريق نادي الجولان خاسراً بنتيجة (0-3) أمام نادي الكاظمية، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار، بعد مخالفات تتعلق بتشابه أطقم الفريقين وعدم مطابقة أرقام بعض اللاعبين، ما دفع مدرب الجولان إلى الانسحاب من المباراة.

وفي دوري الشباب تحت 19 عاماً، قررت اللجنة اعتبار نادي الحسين خاسراً بنتيجة (0-3) أمام نادي الشرطة، إثر اعتداء مدرب حرّاس مرمى نادي الحسين على حكم المباراة، وصدور تجاوزات لفظية من الجهاز الفني واللاعبين.

كما تقرر إيقاف مدرب الحرّاس أربع مباريات ومدرب الفريق مباراتين.

من جانب آخر، رفضت اللجنة شكوى نادي التاجي ضد نادي الشطرة، وقررت اعتماد نتيجة المباراة بين الفريقين، مع فرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على نادي الشطرة بسبب مخالفة إدارية تتعلق بتسجيل أحد اللاعبين دون توقيع العقد، علماً أنه لم يشارك في اللقاء.

وأشارت اللجنة إلى أن جميع القرارات صدرت باتفاق الآراء، وأنها قابلة للاستئناف.