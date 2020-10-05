اطلاق مسابقة لاختيار "فريق الأحلام" عبر التاريخ

شفق نيوز/ أطلقت مجلة ” فرانس فوتبول “ مسابقة اختيار "فريق الأحلام"، المكون من أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم.

وستكون قوائم المرشحين (10 لاعبين لكل مركز) على ثلاث مراحل.

ويبدأ الاختيار اليوم الإثنين من مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، وظهير أيسر.

ثم سيتم البدء باختيار لاعبي الوسط المدافعين، ولاعبي الوسط المهاجمين، يوم الإثنين المقبل.

أما المهاجمون فسيتم اختيارهم يوم الإثنين 19 أكتوبر.

وسيقوم بالتصويت لجنة التحكيم الخاصة بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“، كما سيتم وضع القوائم الـ11 من هيئة تحرير ”فرانس فوتبول“ الذين سافروا عبر الزمن منذ منتصف الخمسينيات وقاموا بعملية اختيار عبر الأجيال المختلفة“.

وبعد ذلك سيتم تقديم المرشحين، للتصويت عبر المصوتين المعتادين في الكرة الذهبية، وعدد حوالي 170 متخصصا من جميع أنحاء العالم“.

وفيما يلي قائمة اللاعبين المرشحين لكل مركز:

حراس المرمى:

دينو زوف وجانولويجي بوفون (إيطاليا) ومانويل نوير وسيب مايير (ألمانيا) وليف ياشين (روسيا) وبيتير شمايكل (الدنمارك) وإيكر كاسياس (إسبانيا) وتوماس نكونو (الكاميرون) وجوردان بانكس (إنجلترا) وإدوين فان دي سار (هولندا).

أفضل ظهير أيمن

جوزيبي بيرغومي وكلاوديو جنتيلي (إيطاليا) وبيتر فوكس ومانويل كالتز وفيليب لام (ألمانيا) وكافو وكارلوس ألبيرتو وجيلما سانتوس (البرازيل) وويم سوبيير (هولندا) وليليان تورام (فرنسا).

أفضل ظهير أيسر

مارسيلو وروبيرتو كارلوس ونيلتون سانتوس وجونيور (البرازيل) وأندرياس بريمن وبول برايتنر (ألمانيا) ورودي كرول (هولندا) وباولو مالديني وأنطونيو كابريني وجاشينتو فاكيتي (إيطاليا).

فضل متوسط دفاع

فرانكو باريزي وفابيو كانافارو وغايتانو شيريا (إيطاليا) وفرانز بيكنباور وماتياس سامر (ألمانيا) وبوبي مور (إنجلترا) ودانييل باساريلا (الأرجنتين) ورونالد كومان (هولندا) وسيرجيو راموس (إسبانيا) ومارسيل دوساييه (فرنسا).