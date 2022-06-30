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اضطرابات "البيت الجوي" تربك عدنان درجال.. الشباب والرياضة تسحب اعترافها بالهيئة المؤقتة لشهاب جاهد

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-30T17:17:49+0000
اضطرابات "البيت الجوي" تربك عدنان درجال.. الشباب والرياضة تسحب اعترافها بالهيئة المؤقتة لشهاب جاهد

شفق نيوز/ اعلن رئيس الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي، سمير كاظم، مساء اليوم الخميس، عن إلغاء وزارة الشباب والرياضة مصادقتها على الهيئة المؤقتة للنادي برئاسة رئيس النادي المستقيل شهاب جاهد، مؤكدا انه سيتسلم مهامه بشكل رسمي وقانوني.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الشباب والرياضة ألغت قرارها السابق باعتماد الهيئة المؤقتة التي يرأسها شهاب جاهد، لكون الهيئة المؤقتة برئاستي منتخبة من قبل الهيئة العامة الرسمية الموجودة في سجلات الوزارة للنادي".

وبين "التقينا بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال مساء اليوم، بعد اصدار القرار الذي يعترف بأحقيقة الهيئة المؤقتة لشهاب جاهد، وأبدى درجال استغرابه للكتاب الصادر من وزارة الدفاع بشأن الاعتراف بهيئة جاهد، وبعد الاطلاع عليه تبين انه موقع من قبل وكيل مدير دائرة التربية البدنية والرياضية في وزارة الدفاع الذي كان في جولة تفتيش للاندية العراقية في نينوى وكركوك وانه غير مطلع على ما يدور بهذا الشأن بالاونة الاخيرة.

واضاف كاظم ان "درجال اوعز بدراسة الموضوع من قبل الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة وألغى القرار كونه غير قانوني"، مشيرا الى ان "الادارة المؤقتة برئاستي ستتسلم المهمة وتقوم بواجباتها بشكل رسمي وقانوني وحسب اللوائح".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مصادقتها رسمياً على الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية التي يترأسها الرئيس المستقيل من النادي شهاب جاهد.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الشباب والرياضة اعترفت بالهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية والمقربة من الرئيس المستقيل شهاب جاهد، وصادقت عليها بشكل رسمي".

وكان وزير الدفاع جمعة عناد خاطب في 8 حزيران 2022، وزارة الشباب والرياضة معلناً عن تشكيل هيئة مؤقتة لادارة شؤون نادي القوة الجوية الرياضي.

وكانت المجموعة الثانية التي يرأسها هيثم كاظم العضو السابق للنادي عقدت مؤتمرا حلت به ادارة النادي وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة سمير كاظم.

وكان نادي القوة الجوية أعلن، في 27 حزيران 2022، عقد اجتماعا "استثنائيا" للهيئة العامة لاختيار هيئة مؤقتة للنادي، ومناقشة مواضيع خاصة بـ"مصير البيت الجوي".

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