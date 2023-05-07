اضراب في نادي النجف.. المستحقات المالية تشل تدريبات الفريق

شفق نيوز/ أضرب لاعبو فريق نادي النجف لكرة القدم عن إجراء الوحدة التدريبية اليوم الأحد، وهددوا بعدم اجراء التدريبات أو خوض اي لقاء بالدوري العراقي الممتاز في حال عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية.

وقال عضو المكتب الإعلامي طه شير علي لوكالة شفق نيوز، إن سبب إضراب اللاعبين جاء احتجاجاً لعدم صرف مستحقاتهم لعدة أشهر، مبينا أن الإدارة المؤقتة تتحرك منذ مدة من أجل تأمين المبالغ وإعادة التخصيصات المالية للنادي كما كانت.

وأضاف أن نادي النجف كبير ولن يتوقف، وان كل الجهات الساندة تدعم نادينا العريق، موضحا ان المشكلة الاساسية هو حجب تخصيص مطار النجف عن النادي الذي يعتمد عليه في التسديد .

وبين أن المطار أوقف الدعم المخصص للنادي بسبب تحوله تحت امرة الطيران المدني، مشددا على ضرورة انهاء الاجراءات الخاصة بإعادة التخصيصات المالية للنادي كما كانت باسرع وقت بالتنسيق مع الطيران المدني، وهذا يحتاج وقت من أجل تحقيق ذلك .

وبين ان الادارة المؤقتة ستحل هذا الاشكال قريبا جداً ، وان الفريق يتفهم الحالة وسيعود لوحداته التدريبية اليومية ويلاقي جاره كربلاء في ديربي الفرات الاوسط لحساب الجولة 28 بمنافسات الدوري الممتاز .

ويحتل فريق نادي النجف الترتيب السابع برصيد 39 نقطة بعد انتهاء الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وفي العاشر من نيسان الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي تسلمها إدارة مطار النجف الدولي.