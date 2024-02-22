اصطدم رأسه بالأرض وأكمل السباق.. دراج بريطاني يتعرض لموقف "خطير"

شفق نيوز/ أجبر دراج بريطاني على مغادرة حلبة فريقه، إثر تعرضه لارتجاج في المخ بعد سقوط خطير، واصطدام رأسه بالحلبة بشكل قوي، وذلك خلال المرحلة الثالثة من طواف الإمارات.

وقد تعرض آدم ييتس البالغ من العمر 31 عامًا، لحادث أثناء الصعود الأخير للمرحلة الثالثة يوم الأربعاء، على بعد 47 كيلومترًا من النهاية، عندما بدا أن عجلته الخلفية قد تم لمسها من قبل متسابق آخر، أثناء وجوده في وسط كوكبة من الدراجين. وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، الخميس، فقد اصطدم رأس ييتس بالأرض، وقد تمكن بقية الدراجين الذين كانوا خلفه من تجنبه، حيث كان من الواضح أنه فقد توازنه خلال محاولته الوقوف مجدداً إثر الحادث من أجل إكمال السباق. وعلى الرغم من السقوط الشديد، سُمح لدراج فريق الإمارات العربية المتحدة، بالعودة مجددا من أجل إكمال السباق، واستمر حتى منتصف الطريق في الصعود، قبل التوقف لينسحب قبل حوالي 10 كيلومترات من النهاية.

وفي حديثه بعد نهاية السباق، كشف جاي فاين، زميل ييتس في الفريق، أن "البريطاني لم يتذكر الحادث الذي تعرض له". قال فاين، الذي احتل المركز الثاني يوم الأربعاء ليتصدر السباق: "إنه لا يتذكر ارتطامه بالأرض، لذا فإن قلوبنا معه، هذه ليست الطريقة التي تريد أن ترى بها أحد زملائك في الفريق يغادر سباق الدراجات".

وتنص قواعد الاتحاد الدولي للدراجات، على أنه يجب فحص الدراجين بشكل كامل ودقيق بعد الإصابة بالارتجاج إثر السقوط، ويصف البروتوكول الطبي، الذي تم تنفيذه في عام 2020، عددًا من الخطوات الأساسية التي يجب على الفرق اتباعها في حالة وقوع حادث كبير.

ويجب فحص كل دراج بحثًا عن أي "علامات ارتجاج ملحوظة"، مثل فقدان الوعي أو "التحديق الفارغ" وغيرها من المسائل التي قد تكشف عن معاناته، وذلك خوفاً من تعرضه لحادث جديد خاصة في المنعرجات التي تكون خطيرة وتهدد سلامة الدراج أو بقية المنافسين.

وتعد اختبارات الذاكرة والفحوصات العقلية والفحص السريع للعمود الفقري والرقبة، من الخطوات الإلزامية التي يجب اتخاذها بعد الحوادث.

وتحدّث ييتس لفترة وجيزة مع أحد مديري فريق الإمارات، قبل أن يعود إلى الدراجة بعد سقوطه.

وقال الفريق في وقت لاحق إن مديريه لم يشاهدوا أي لقطات للحادث عندما ساعدوا البريطاني، وأكدوا أن ييتس تم تشخيص إصابته بارتجاج في المخ.