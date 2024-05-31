اصدقاء رونالدو يخسرون الرهان أمام الهلال
2024-05-31T21:22:21+00:00
شفق نيوز/ فاز فريق الهلال أمام النصر بكأس خادم الحرمين بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في مباراة انتهت في الشوطين الإضافيين بالتعادل بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وأحرز للنصر كلا من: كريستيانو رونالدو،سامي النجعي، محمد قاسم، علي لجامي.
بينما أخفق اليكس تيليس الركلة الاولى للنصر،والحسن، ومشاري.
في حين أحرز للهلال كلا من: ميتروفيتش، كنو، حسان تمبكي،عبدالله الحمدان،ناصر الدوسري،
وفشل كلا من نيفيز في إحراز الركلة الاولى للهلال، سعود عبدالحميد