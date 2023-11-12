اصابة مفاجأة للركائز تربك حسابات شنيشل قبل "ودّيتي" امريكا وساحل العاج

شفق نيوز/ اكد مدرب منتخب العراق الاولمبي راضي شنيشل يوم الأحد، غياب يوسف الامام وحسين لاوندي عن وديتي امريكا وساحل العاج بعد تعرضهما لاصابة قبل المعسكر التدريبي المقرر في اسبانيا والذي سيمتد 9 أيامٍ من 13 ولغاية 22 من شهر تشرين الثاني والذي يعد فترة التوقف الدوليّ استعداداً للنهائيات الآسيويّة المؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز؛ ان "غياب لاعبين مهمين يعدان من الركائز في المنتخب سيكون تأثيره سلبياً على الفريق كونهما في مركزين مهمين"، موضحاً ان "الامام يلعب بقلب الدفاع ولاوندي مهاجم ارتكاز وهما من أهم مراكز الفريق".

واشار الى ان "الفحوصات الطبية أثبتت أن مهاجم المنتخب حسين لاوندي أصيب بتمزق بالعضلة الخلفية، أما يوسف الإمام فأصابته تمزق اربطة الكاحل ويحتاجان إلى شهر للشفاء والعودة لكنهما سيغيبان عن وديتي أمريكا وساحل العاج".

ولفت شنيشل إلى أن ثقته كبيرة باللاعبين الذين سيحلون محلهم وستكون فرصة للبدلاء لإثبات جدارتهم.

الجدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي سيخوض في معسكر مورسيا مواجهتين على الصعيد التجريبيّ أمام كل من أمريكا في الـ18 من شهر تشرين الثاني، وساحل العاج في 21 من الشهر نفسه.