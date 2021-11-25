اصابة تبعد إبراهيم بايش عن القوة الجوية والمنتخب العراقي في كأس العرب

شفق نيوز/ اكد المعالج الطبي لفريق نادي القوة الجوية سعدي هتار، يوم الخميس، ان الفحوصات الطبية الاولية أثبتت إصابة لاعب النادي والمنتخب العراقي ابراهيم بايش.

وقال هتار لوكالة شفق نيوز، ان "الاصابة التي تعرض لها نجم المنتخب والقوة الجوية هي سحب في العضلة الخلفية وذلك بعد بذله جهداً مضاعفاً في لقاء القوة الجوية مع الطلبة اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، فضلا عن ارضية الملعب الرديئة التي ساعدت في حدوث الاصابة".

واضاف ان "بايش يحتاج الى اسبوعين على الاقل من اجل العودة الى الملاعب، وهذا ربما سيحرمه من تمثيل المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر نهاية الشهر الجاري".

واشار الى ان "بايش سيعرض على الطبيب الاخصائي لتشخيص الاصابة بالضبط عبر اجهزة الفحص الحديثة".

وعن اصابة اللاعبين ضرغام اسماعيل، وشريف عبد الكاظم، قال ان "اللاعبين اقتربا من الشفاء التام وحاليا يجريان تمارين خفيفة لحين بلوغهما الجاهزية التامة لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة".

وقد منّي فريق القوة الجوية بخسارة ثقيلة امام فريق نادي الطلبة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.