اصابات وشفاء للاعبين الجوية قبل لقاء نفط البصرة في بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ عاود فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الاربعاء، تدريباته في ملعبه استعدادا لمواجهة نفط البصرة الأحد المقبل لحساب دور الستة عشر من بطولة كأس العراق.

وقال المنسق الاعلامي للنادي، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الوحدة التدريبية للصقور شهدت انخراط كل من شريف عبد الكاظم وضرغام إسماعيل والمدافع البنمي ميلير والمهاجم موسيز، بالتدريبات الجماعية بعد تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية".

واضاف ان "صفاء هادي واحمد زامل تعرضا لكدمة بسيطة أثناء الوحدة التدريبية، فيما أكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعبين سيتواجدان بالتدريبات بشكل طبيعي".

وختم بالقول ان "اللاعب كرار نبيل سيبدأ بالتدريبات يوم الخميس المقبل بعد تعافيه من الإصابة".