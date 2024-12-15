اشتباكات عنيفة في مباراة الصفاقسي التونسي وسيمبا التنزاني (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت مباراة الصفاقسي التونسي ضد سيمبا التنزاني، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اشتباكات عنيفة بين لاعبي الصفاقسي ضد حكم المباراة، واشتباكات أخرى بين الجماهير في المدرجات.

وحدثت الاشتباكات بعد أن استقبل الصفاقسي هدفا في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليخسر 2-1 من مضيفه سيمبا التنزاني اليوم الأحد ضمن المجموعة الأولى للبطولة القارية.

افتتح الصفاقسي التسجيل عند الدقيقة الثالثة بهدف من حازم حاج حسن، لكن التقدم لم يدم سوى أربع دقائق عندما تعادل دينيس كيبو لصاحب الأرض.

وبدا أن الفريق الزائر في طريقه لتحقيق نقطته الأولى في البطولة، لكن كيبو سجل هدف الفوز لسيمبا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للقاء.

وعقب الهدف، اعتدى عدد من لاعبي الصفاقسي والجهاز الفني على حكم المباراة، اعتراضًا على تمديد الوقت الضائع، إذ تم احتساب 7 دقائق، والهدف جاء في الدقيقة التاسعة.

كذلك، شهدت المدرجات اشتباكات أخرى بين جماهير سيمبا والصفاقسي.

يذكر أن الصفاقسي تعرض للخسارة الثالثة تواليا ليتذيل المجموعة دون أي نقطة، في ترتيب صادم للفريق التونسي.

بينما رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط ليتقاسم الصدارة مؤقتا مع شباب قسنطينة الجزائري، الذي يواجه برافوس دو ماكيس في أنغولا في وقت لاحق من اليوم.