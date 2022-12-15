اشتباكات عنيفة بين مشجعي فرنسا والمغرب في مونبيلييه..  فيديو

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".

وأكدت الشرطة الفرنسية مقتل فتى دهسا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير الفرنسية والمغربية في مدينة مونبلييه، قالت وسائل إعلام ومغردون إنه مغربي.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات لاشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والمغربي، بينما أشارت تقارير صحفية أيضا عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وخروج الوضع عن السيطرة في المدينة.

#FRAMAR d'un côté les supporters marocains de l'autre les supporters français. Tirs de mortiers à plein régime pic.twitter.com/H3HI4xJFP5 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

WATCH: Riots in the French city of Montpellier after Morocco loses to France at the World Cup. 14-year-old boy confirmed dead pic.twitter.com/tSoPzjLauC — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2022