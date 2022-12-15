اشتباكات عنيفة بين مشجعي فرنسا والمغرب في مونبيلييه..  فيديو

2022-12-15T04:39:33.000000Z

شفق نيوز/ اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".

وأكدت الشرطة الفرنسية مقتل فتى دهسا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير الفرنسية والمغربية في مدينة مونبلييه، قالت وسائل إعلام ومغردون إنه مغربي.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات لاشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والمغربي، بينما أشارت تقارير صحفية أيضا عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وخروج الوضع عن السيطرة في المدينة.

 

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