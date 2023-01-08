اسود الرافدين ينهون تحضيراتهم لملاقاة الأخضر السعودي غداً (صور)

شفق نيوز/ انهى المنتخب العراقي، آخر تحضيراته اليوم الأحد، قبل مواجهة نظيره السعودي، غداً الاثنين، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج الجارية احداثها في مدينة البصرة.

وحضر الوحدة التدريبية كافة اللاعبين الذين يشرف عليهم الاسباني خيسوس كاساس.

وكانت المواجهة الاولى للمنتخب العراقي امام نظيره العماني في انطلاق بطولة خليجي 25 ، انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وحضر الوحدة التدريبية الاخيرة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25، عدنان درجال.