المنتخب العراقي يشد الرحال إلى إسبانيا غداً.. ولقاء مع الزيدي يسبق معسكر جيرونا

يستعد منتخب العراق لكرة القدم للتوجه، يوم غد الجمعة، إلى مدينة جيرونا الإسبانية للدخول في معسكر تدريبي تحضيري، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيخوض معسكراً يتضمن مباراتين وديتين أمام منتخبي أندورا وإسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى استكمال جميع الترتيبات الخاصة بالرحلة من نقل وإقامة وتأمين ملاعب.

وأضاف، أن رئيس الوزراء العراقي سيلتقي ببعثة المنتخب قبل المغادرة، في إطار دعم الفريق وتحفيز اللاعبين قبل المشاركة في الاستحقاقات الدولية.

وأوضح الزاملي أنه سيتم حسم اسم اللاعب رقم 35 في القائمة النهائية بعد اجتماع يجمع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال مع مدرب المنتخب غراهام أرنولد، قبل التوجه إلى إسبانيا.

كما أشار إلى انضمام المحترف العراقي منتظر ماجد، لاعب هاماربي السويدي، إلى البعثة في إسبانيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره الأندوري في 29 أيار الجاري بمدينة جيرونا، قبل الانتقال إلى مدينة لاكورونيا لملاقاة المنتخب الإسباني في 4 حزيران المقبل.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات العراق لكأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة "أسود الرافدين" بعد غياب طويل منذ نسخة 1986.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي، قد أكد في وقت سابق دعمه للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم في مشواره نحو كأس العالم 2026، موجهاً بنقله بطائرة خاصة إلى معسكره التدريبي في إسبانيا.