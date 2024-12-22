اسود الرافدين يخطفون أول ثلاث نقاط في كأس خليجي 26

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي يوم الاحد، اول ثلاث نقاط له بعد تحقيقه الفوز على نظيره اليمني بهدف دون مقابل.

جرت المباراة في ملعب جابر الاحمد ضمن الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة خليجي الكويت 26.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ورغم السيطرة الواضحة لمنتخب العراق ومحاولات التسجيل الا انه اخفق بتحقيق ذلك بسبب التكتل الدفاعي للاعبي اليمن داخل منطقة الجزاء، وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب العراق تسجيل هدفه من راسية جميلة للاعب ايمن حسين عند الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة حصل المنتخب العراقي على أول ثلاث نقاط مهمة ببداية المشوار في المجموعة الثانية لبطولة خليجي 26.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية لبطولة خليجي الكويت التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية والبحرين واليمن.