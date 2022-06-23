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"اسود الرافدين" يتقدمون مركزين بتصنيف فيفا للشهر الجاري

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-23T08:51:06+0000
"اسود الرافدين" يتقدمون مركزين بتصنيف فيفا للشهر الجاري

شفق نيوز/ احتل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، المركز الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، الصادر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الثامن على مستوى منتخبات آسيا بعد إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والإمارات.

وحل المنتخب العراقي "اسود الرافدي،"، في المركز الثامن أيضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر وقطر والسعودية والإمارات.

وحصد المنتخب العراقي (1338.91) نقطة، حيث كانت آخر مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب الوطني العراقي قد احتل المرتبة 72 في تصنيف "فيفا" لشهر ايار الماضي. 

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