اسود الرافدين بالطقم الأبيض والنشامى بالأحمر في مواجهة الاثنين

شفق نيوز/ عُقد، صباح اليوم الأحد، المؤتمرُ الفنيّ الخاص بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الأردني في ستاد خليفة الدولي.

ومثّل الجانب العراقي المديرُ الإداري مهدي كريم وطبيب المنتخب الوطنيّ محمد ناصف ومدير التجهيزات حقي إبراهيم والمنسق الأمني عمر كاظم.

وتقرر أثناء المؤتمر أن يرتدي المنتخب العراقي الوطنيّ الطقمَ الأبيض الكامل و الحارس باللون الأصفر، بينما يرتدي المنتخبُ الأردني الطقم الأحمر الكامل وحراسه باللون الأسود.

وقبل قليل، وصف مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، مواجهة المنتخب لنظيره الأردني المقررة الساعة 2:30 ظره يوم غد الاثنين ضمن الدور الـ16 لبطولة كأس آسيا، بأنها "صعبة ولن تكون سهلة".