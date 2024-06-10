اسود الرافدين بالطقم الأبيض في مواجهة فيتنام

شفق نيوز/ عُقد ظهر اليوم الاثنين في قاعة المنتهى الخاصة بفندق الموفمبيك في مدينة البصرة، المؤتمرُ الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الفيتنامي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.

ومثل الجانب العراقي كل من المدير الإداري مهدي كريم والمنسق الإعلامي محمد عماد؛ وطبيب المنتخب الوطني الدكتور مختار شعبان ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.

وتم الحديث والتطرق إلى الجوانب الإدارية واللوجيستية والطبية والإعلامية والأمنية التي تخص المباراة.

كما تم تحديد أطقم المنتخبين، حيث سيرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض الكامل بينما يرتدي الحراس اللون الأزرق، فيما سيرتدي منتخبُ فيتنام اللون الأحمر الكامل ويرتدي حراسه اللون الأخضر.