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اسرع انسحاب لمدرب كرة .. "بحت" يترك سامراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-02T05:04:07+0000
اسرع انسحاب لمدرب كرة .. "بحت" يترك سامراء

شفق نيوز/ قرر المدرب "سامي بحت"، يوم الثلاثاء، الانسحاب من تدريب فريق سامراء بعد أيام من قيادته في مباراة واحدة فقط خسر فيها  امام "نوروز" بثلاثة اهداف مقابل لاشيء ضمن الجولة السابعة للدوري العراقي.  

وقال بحت لوكالة شفق نيوز، إنه لم "يستقيل إنما المفاوضات مع الهيئة الادارية لنادي سامراء قد انتهت"، مبينا ً "اعتذرت عن قيادة الفريق بسبب عدم التوصل الى اتفاق نهائي لأقدم اعتذاري للادارة ولجماهير النادي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الدوري العراقي الممتاز".

وكان سامي بحت قد أكد في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، أنه اتفق رسمياً مع ادارة نادي سامراء على بنود العقد، مبيناً أن الادارة تعاملت معه بمهنية عالية وابدت استعدادها في تهيئة كل الظروف لانجاح مهمته مع الفريق.

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