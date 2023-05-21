اسرائيلي من اصول عراقية يمثل منتخب اسرائيل في مونديال الشباب لكرة القدم

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأحد، بأن لاعباً إسرائيلياً من أصول عراقية سيمثل منتخب إسرائيل لكرة القدم في مونديال الشباب الذي انطلق أمس السبت في الأرجنتين.

وذكرت وسائل الإعلام أن اللاعب "طي عبيد" هو نجم المنتخب الإسرائيلي ومحترف حالياً مع فريق شباب ايندهوفن الهولندي.

وبينت أن اللاعب من مواليد 2004، ويلعب في مركز صانع الألعاب، وتم استدعاؤه مؤخراً لمنتخب شباب إسرائيل لمستواه الجيد مع ناديه.

وسيواجه المنتخب الإسرائيلي منتخب كولومبيا في الساعة الـ 11 مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال، واليابان، وكولومبيا، واسرائيل.

وفي الساعة 12 ليلاً اليوم ستقام مباراة قمة بين البرازيل وإيطاليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بينما تقام غدا مباراة منتخب العراق والأورغواي ضمن المجموعة الخامسة.

وفاز منتخب الأرجنتين المضيف للبطولة على أوزباكستان بهدفين لهدف في مباراة قوية ومثيرة بانطلاق المونديال أمس.