استئناف مؤجلات دوري نخبة اليد.. ومدربو العراق يشاركون في دورة آسيوية بعمان

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، تحديد مواعيد المباريات المؤجلة من المرحلة الأولى لدوري النخبة، والتي كانت قد تأجلت بسبب مشاركة المنتخب العراقي في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد التي أُقيمت في الكويت.

وقال رئيس الاتحاد، أحمد رياض، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات قررت إقامة ثلاث مباريات في مدينتي بغداد والموصل، لتعويض المواجهات المؤجلة جراء المشاركة الآسيوية الأخيرة".

وأوضح أن "المباراة الأولى ستقام يوم الجمعة، وتجمع فريقي الفتوة الموصلي وضيفه نفط البصرة على قاعة الفتوة في محافظة الموصل".

وأضاف رياض، أن "يوم السبت المقبل سيشهد إقامة مباراتين مؤجلتين، الأولى بين نادي ديالى وضيفه نادي الجيش، فيما ستجمع المباراة الأخرى فريق الجيش مع ضيفه فريق الحشد الشعبي، وتُقام في قاعة نادي الجيش بالعاصمة بغداد".

وأشار إلى مشاركة عدد من مدربي حراس المرمى العراقيين في دورة تدريبية دولية ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال الفترة من 11 إلى 17 آذار 2026 في العاصمة الأردنية عمّان.

وختم رياض، حديثه قائلاً إن "الدورة تتضمن شروطاً ومعايير محددة للمشاركة"، مشيراً إلى أن "انخراط المدربين العراقيين فيها يمثل خطوة مهمة لنيل شهادات تدريبية دولية، بما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية وتمكينهم من قيادة حراس مرمى المنتخبات والأندية بكفاءة أعلى".