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استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز.. المواجهات وموعيدها

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-18T10:26:31+0000
استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز.. المواجهات وموعيدها

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، تحديد يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر تشرين الثاني الحالي، موعداً لاستئناف منافسات الدوري العراقي الممتاز بجولته السادسة.

وستقام المباريات على مدار يومين، خمس مباريات في اليوم الأول، في الساعة الثانية والنصف تقام مباراتين يلاقي في الأولى نفط الوسط نظيره الديوانية على ملعب النجف الدولي، ويحتضن ملعب المدينة الدولي مباراة الطلبة وضيفه دهوك.

وعلى ملعب الفيحاء، ستقام مباراة واحدة في الرابعة وخمس وأربعين دقيقة بين نفط البصرة ونفط ميسان، بينما سيضيف ملعب النجف في السابعة مساءً مباراة النجف وضيفه نوروز، وفي نفس الوقت يلتقي على ملعب المدينة فريقا القوة الجوية وضيفه الحدود .

وتتواصل منافسات الجولة السادسة، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من الشهر الحالي، بإقامة خمس مواجهات ثلاث منها تقام في الساعة الثانية والنصف ظهراً، الأولى تجمع القاسم وضيفه زاخو على ملعب كربلاء الدولي، والثانية على ملعب الزوراء بين الكهرباء وضيفه الكرخ، والثالثة بين أربيل وضيفه الشرطة،.

بينما سيضيف ملعب كربلاء في السابعة مساءً مباراة أصحاب الأرض نادي كربلاء وضيفه الصناعة، ويختتم منافسات الجولة السادسة بلقاء فريقي الزوراء وضيفه النفط في الساعة السابعة مساءً على ملعب الزوراء.

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