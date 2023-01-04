استئناف تدريبات "الصقور" بالتحاق أبرز نجومه المحليين والمحترفين

شفق نيوز / أعلنت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم، معاودة فريقه الكروي تدريباته بعد توقف دام أسبوعاً، استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز، المقرر استئنافه بعد انتهاء بطولة خليجي 25، في البصرة.

وقال الناطق الإعلامي، وعضو الهيئة المؤقتة، علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، سيعاود تدريباته بعد توقف دام أسبوعاً، وذلك استعدادا لدوري الكرة الممتاز".

وأضاف محمد، أن "التدريبات ستقام وسط غيابات لاعبي المنتخب العراقي، وهم فهد طالب، إبراهيم بايش، محمد علي عبود، وحسين جبار"، مشيراً إلى "التحاق بقية اللاعبين إلى جانب زملائهم المتواجدين بعد انتهاء مدة إجازاتهم التي منحها لهم المدرب قحطان جثير، وكادره المساعد بغية الراحة".

وأشار إلى أن "اللاعبين الذين يلتحقون بتدريبات اليوم، من المحليين هم حمزة عدنان، حمود مشعان، كرار نبيل، محمد قاسم، وحمادي أحمد، بينما يلتحق ثلاثة محترفين تباعاً وهم ويلسون، غيث المعروفي، وفرانكو".

وبين محمد، أن "المدرب جثير ارتأى أن تستأنف التدريبات بغية تجهيز اللاعبين ورفع الجوانب اللياقية والبدنية والمهارية قبل استئناف الدوري والمقرر، إما يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري".

ويتصدر فريق القوة الجوية، ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز، بعد انتهاء الجولة 12، برصيد 25 نقطة.