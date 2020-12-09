استئناف العمل بأكبر قاعة رياضية في العراق بعد توقف طويل.. صور

شفق نيوز/ استأنف، اليوم الاربعاء، العمل بأكبر قاعة رياضية في العراق يجري انشاءها وسط العاصمة بغداد بعد توقف طويل.

وقال المهندس المشرف على المشروع أحمد جهاد، لوكالة شفق نيوز، ، إن العمل استأنف اليوم، في انشاء قاعة بغداد ارينا المغلقة سعة سبعة الاف والتي تعد اكبر قاعة رياضية في العراق، بعد توقف طويل، مبيناً أن كوادر الشركة الهندسية باشرت بالعمل وبدأت بسقف القاعة المغلقة ومعالجة أنابيب المسقف ومنظومة التبريد التي تعرضت إلى الاندثار والأضرار بسبب توقف المشروع بالفترات السابقة.

واشار جهاد إلى استلام جلرات التبريد التي وصلت من إيطاليا إلى الموقع، مؤكداً الاستمرار في العمل بمنظومات الكهرباء والصوت والكاميرات ومنظومة الحريق ولوحات الكهرباء الفرعية والإنارة، فضلًا عن الاستمرار بتصنيع وتركيب هياكل التغليف الجانبي والأعمدة الديكورية المُحيطة للقاعة المُغلقة.

وأوضح أيضاً أن العمل يتواصل بطلاء الأعمدة الدائرية حول البناية وسقف السلالم لمداخل الجماهير، مشيراً في ذات الوقت الى استمرار العمل بقاعات السكواش.

وفيما يَخص الساحة "المثيلة" سعة الف متفرج، بين جهاد أن العمل فيها جار على قدمٍ وساق بصب الأرضيات تحت المدرجات وتركيب الشبابيك للبناية وإكمال أعمال الماء والمجاري والعمل مُستمر بالواجهات وتجهيز وتنصيب أبراج الإنارة للملعب.

وبحسب وزارة الشباب والرياضة فأن قاعة آرينا تعد من المشاريع الإستراتيجية المُهمة في العراق والتي ستكون إضافة نوعية لمشاريع الوزارة.